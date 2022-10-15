دعوات للتصدي لمسيرات المستوطنين مساء اليوم في نابلس

دعت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، إلى التصدي لمسيرات المستوطنين المنوي تنظيمها مساء اليوم السبت.

وأكدت اللجنة أن المستوطنين بصدد تنظيم مسيرات في قرى دير شرف وسبسطية وبرقة وحوارة وبيتا.

وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني بالتجمهر الواسع على الشوارع، وعدم السماح للمستوطنين بتخريب بممتلكات المواطنين أو التعدي عليها.

وقالت إنه من حق الفلسطينيين أن يدافعوا عن أرضهم وممتلكاتهم، مطالبة بإفشال مشاريع المستوطنين.

واقتلع مستوطنون، صباح اليوم السبت، 120 شتلة زيتون في بلدة قبلان جنوب نابلس، تعود ملكيتها للفلسطيني حربي كمال، وذلك تزامناً مع اقتراب موسم قطف الزيتون.

وتصدى أهالي بلدة عينبوس جنوب نابلس، لهجوم شنه مستوطنون على عشرات المنازل في المنطقة الشرقية من البلدة.

وتعرض أهالي بلدة حوارة جنوب نابلس، أمس الجمعة، لإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة أثناء تصديهم لهجوم مستوطنين على بلدتهم، ليومين متتالين على البلدة