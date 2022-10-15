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"عرين الأسود" توجه رسالة لأهالي الضفة ومقاومي الخليل وبيت لحم

مجموعة عرين الأسود
مجموعة عرين الأسود

الضفة-الرسالة نت

وجهت مجموعة عرين الأسود في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة رسالة هامة مساء اليوم الأحد للفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.

وقالت المجموعة في بيان لها: "لا تلتفتوا لتوافه الأمور التي ينشرها الإحتلال وادعائه أنه حقق إنجازات بحذف صفحة العرين على تيك توك إن مجموعة عرين الأسود ليس لها أصلا حساب على تيك توك ولو حوربت وسائلنا التكنولوجية فثقتنا بأبناء شعبنا منقطعة النظير أنهم سيوصلون رسائلنا بكافة الطرق".

وأضافت: "إن مجموعة عرين الأسود تنتظر خليل الرحمن وبيت لحم حراس الجنوب وأسودها ليخطوا أول بيان للعرين بالدم والرصاص".

وطالبت كافة أهالي البلدات المحاذية للمسيرات التي ينوي المستوطنين إقامتها الليلة للخروج والإحتشاد وقطع الطرق والإشتباك المُباشر معهم.

وختمت بقولها: "ولا تقلقوا بإذن الله فأسود العرين معكم وبينكم حاصروهم فلا مفر حاصروهم لا مفر لهم منا ومنكم".

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/269863

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