5 غائبين عن قمة الشجاعية وشباب رفح وطاقم الحكام

تتجه أنظار متابعي كرة القدم في غزة صوب ملعب اليرموك الذي يحتضن قمة الدوري الممتاز بين اتحاد الشجاعية وشباب رفح.

وتعتبر المباراة مهمة للفريقين الساعيين للاستمرار في المنافسة على قمة الترتيب ولقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

وسغيب عن المباراة 5 لاعبين من الفريقين، حيث يغيب محمد النمس وعبد الله عبيد "طرزان" عن شباب رفح، بسبب إصابة الأول وعدم جاهزية الأخير.

ويغيب عن الشجاعية 3 لاعبين هم: محمود سلمي، وأحمد الزق، وسليمان السكافي وعدم وجودهم في قائمة قائمة الفريق لعدم جاهزيتهم البدنية وابتعادهم عن التدريبات لأسباب مختلفة.

وكشفت مصادر صحفية أن لجنة الحكام عينت الحكم هاني مسمح لقيادة المباراة للساحة، ويساعده على الخطوط، محمد الغول ورشيد حمدونة ٧لى الخطوط، وعاهد المصري حكماً رابعاً.