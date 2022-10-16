قناة عبرية: واشنطنّ توبّخ عباس

كشفت القناة السابعة العبرية، عن إهانة تعرض لها رئيس السلطة محمود عباس، بعد توبيخه من واشنطن، على خلفية تصريحاته ضدها أثناء لقائه الرئيس الروسي بوتين.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن مجلس الأمن القومي الأمريكي بعث رسالة توبيخ للسلطة الفلسطينية بسبب تصريحات رئيسها محمود عباس مؤخرا خلال لقائه مع الرئيس الروسي بوتين التي أشار فيها بأنه لا يثق بالولايات المتحدة.

والتقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الخميس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعاد التأكيد على عدم ثقته في واشنطن لحل الصراع مع "إسرائيل" وعبر في الوقت نفسه عن تقديره للموقف الروسي.

وجدد عباس دعمه لما يسمى باللجنة الرباعية، التي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه قال إنه لا يمكن ترك زمام الأمور للولايات المتحدة لتتصرف بمفردها.

وقال عباس لبوتين، على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) المنعقدة في كازاخستان "نحن لا نثق بأمريكا وأنتم تعرفون رأينا. إننا لا نثق بها ولا نعتمد عليها، ولا نقبل أن تكون أمريكا تحت أي ظرف طرفا وحيدا في حل مشكلة".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية "يمكن أن تكون ضمن الرباعية لأنها دولة عظمى، لا مانع، لكن أن تكون وحدها فهذا لن نقبل به إطلاقا".