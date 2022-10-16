أبرز اللاعبين الغائبين عن كأس العالم 2022

تشهد بطولة كأس العالم 2022 في قطر غياب عدد من النجوم المخضرمين في عالم كرة القدم، نظرا لعدم تأهل منتخبات بلادهم للمشاركة في هذا المحفل العالمي.

ويفتقد مونديال قطر 2022 لكرة القدم مشاركة بعض المنتخبات التي تضم نجوما عالميين على غرار الجزائر ومحاربها رياض محرز، ومصر ونجمها محمد صلاح، والنرويج ونجمها الصاعد إيرلينغ هالاند، والسويد ولاعبها المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

المشاركة في كأس العالم هو حلم للكثير من اللاعبين الذين يبذلون أقصى جهد ويقدمون أفضل أداء لإثبات موهبتهم ورفع شأن بلادهم عاليا في عالم الرياضة. ومع ذلك، أصيب بعض اللاعبين بالإحباط لعدم تأهل منتخباتهم للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، وفي هذا التقرير سنتعرف على أبرز اللاعبين الغائبين عن المشاركة في هذه البطولة العالمية:

محمد صلاح

النجم المصري محمد صلاح هو بلا شك أكبر غائب عن كأس العالم، إذ لن يشارك نجم ليفربول في مونديال قطر بعد إقصاء منتخب بلاده في الأدوار الفاصلة على يد السنغال، بطل أفريقيا، وبذلك يُحرم محمد صلاح من المشاركة في مونديال آخر بعد كأس العالم 2018.

رياض محرز

وشهدت التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم إقصاء الجزائر على يد منتخب الكاميرون، وبذلك لن يتمكن محرز وزملاؤه من الدفاع عن ألوان بلدهم في المونديال.

إيرلينغ هالاند

مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند، سيكون من أبرز الغائبين عن مونديال 2022، فلم يسبق للنجم الصاعد أن شارك في مسابقة دولية مع منتخب بلاده، لكنها تلقت ضربة موجعة في المقابلة الحاسمة أمام هولندا، حيث أقصيت في الدقائق الأخيرة من المباراة.

فرانك كيسي

لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي، المنضم إلى برشلونة قادماً من ميلان الذي ساعده في الفوز بالدوري الإيطالي، لن يتمكن من خوض نهائيات كأس العالم 2022 بسبب إقصاء كوت ديفوار في التصفيات، وهو ما يعتبر تراجعا كبيرا في أداء أحد أفضل منتخبات كرة القدم في القارة الأفريقية.

ماركو فيراتي

ومن أبرز النجوم الغائبين أيضا عن العرس الكروي في قطر، الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، حيث أقصيت إيطاليا من الأدوار الفاصلة على يد المنتخب المتواضع مقدونيا.

جيانلويجي دوناروما

سيحرم الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما من المشاركة في كأس العالم، ولن يتمكن حارس مرمى باريس سان جيرمان من لعب هذا المونديال بعد أن عجزت إيطاليا بطلة أوروبا، عن التأهل للمرة الثانية على التوالي، حيث كانت غائبة أيضا عن النسخة السابقة من المسابقة في "روسيا 2018".

ويغيب الكولومبي لويس دياز عن منافسات كأس العالم المقبلة، ويغيب جورجينيو المرشح السابق للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021 ولاعب المنتخب الإيطالي عن المونديال هذا العام.