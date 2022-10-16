بث مباشر كلاسيكو الأرض اليوم الأحد 16 أكتوبر ، يلتقي برشلونة مع ريال مدريد في صدارة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني يوم الأحد 16 أكتوبر 2022.

بث مباشر كلاسيكو الأرض اليوم الأحد 16 أكتوبر

وسيقدم موقع "الرسالة نت" بث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

شاهد كلاسيكو الارض برشلونة وريال مدريد

كما وسيقدم موقع "الرسالة نت" بث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة، دون تقطيع وبجودة عالية.

كلاسيكو الأرض بث مابشر

واليوم الأحد، تحبس جماهير ومتابعي الفريقين حول العالم أنفاسهم تحسباً لبدء المواجهة على ملعب "سانتياغو برنابيو".

حيث يصل برشلونة لأول مرة منذ موسم 2019/20 في مباراة الكلاسيكو ويتصدر جدول الترتيب ، لكن بفارق هدف واحد فقط عن غريمه ريال مدريد.

واجه ريال مدريد برشلونة في الكلاسيكو الثالث لموسم 2021-22 ، في الجولة 29 من الدوري الإسباني ، وفاز الفريق الكتالوني بأربع شباك نظيفة.

سجل بيير إيمريك أوباميانج أهداف مباراة برشلونة إلى جانب رونالد أراوجو وفيران توريس.

اقرأ أيضًا .. كلاسيكو الأرض .. صراع من أجل انتزاع صدارة الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة؟

وسيتم بث مباريات الدوري الإسباني حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة الرياضة "beinsports" ، وبالتأكيد ستعرض مباراة الكلاسيكو على شاشتها.



اقرأ أيضًا .. كلاسيكو الأرض .. تشكيلة فريقي برشلونة وريال مدريد

برشلونة قبل كلاسيكو الأرض؟

مع دخول برشلونة الكلاسيكو أمام ريال مدريد ، يتصدر جدول الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة ، لكن بفارق الأهداف لصالحه ضد ميرينغ.

تلقى برشلونة بعض الأخبار السارة لتعزيز فرص الإمساك بمدافع فرنسا جول كوندي في المباراة ، بينما حصل فرانك كيزر على تصريح طبي لإيقاف الفريق وهو خبر سار للاعبي البلوغرانا.

كلاسيكو الأرض تشكيلة برشلونة







كما ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني تشافي هيرنانديز مباراة كلاسيكو الأرض بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

تير شتيجن

ألونسو – بيكيه – جارسيا – كوندي

بوسكيتس – دي يونج – بيدري

فاتي - ليفاندوفسكي - ديمبيلي

ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض؟

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني ، بفارق هدف واحد فقط عن برشلونة ، ولكل منهم 22 نقطة ، جمعها من 7 انتصارات وتعادل واحد.

في الجولة الأخيرة ، تغلب ريال مدريد على خيتافي بهدف نظيف سجله البرازيلي إيدير ميليتاو.

كلاسيكو الأرض تشكيلة ريال مدريد

حيث من المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مباراة كلاسيكو الأرض بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

لونين

ميندي – ألابا – ميليتاو – كارباخال

فالفيردي – كروس – مودريتش

فينيسيوس – بنزيما - رودريجو