حماس تنعى الشهيد داود وتدعو لضرب الاحتلال في كل المواقع

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إلى جماهير شعبنا العظيم وأمتنا العربية والإسلامية شهيد فلسطين مجاهد أحمد محمد داود (30 عامًا)، الذي ارتقى الليلة الماضية، متأثرًا بجروح أصيب بها ظهر أمس السبت، برصاص قوات الاحتلال في قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وتقدمت الحركة في بيان نعي الأحد، بالتعزية من ذوي الشهيد ومحبيه، مؤكدة أنّ السبيل الوحيد لكنس الاحتلال وتحقيق آمالنا في الحرية والعودة يكون بتصعيد المقاومة الشاملة وضرب الاحتلال في كل المواقع، ومطاردة جنوده ومستوطنيه.

وشددت على أن استمرار اعتداءات الاحتلال وهجمات مستوطنيه في المسجد الأقصى المبارك وعلى الآمنين في القرى كما يجري في حوارة وعوريف وغيرها، سيزيد من عزم شعبنا على المقاومة والمواجهة بكل السبل.