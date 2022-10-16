كتائب القسام تزف مجاهداً توفي إثر مرضٍ عضال

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين الأبطال من حي الزيتون بمدينة غزة، والذي توفي إثر مرض عضال.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد القسامي/ أمجد فرج حبيب شلدان (43 عاماً) من مسجد "البدر" في حي الزيتون بمدينة غزة، والذي توفي اليوم الأحد 20 ربيع الأول 1444هـ الموافق 16/10/2022م إثر مرضٍ عضال، وهو شقيق الشهيدين القساميين أيمن وإياد شلدان.

مضيفةً: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وقالت الكتائب في بيانها: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: موقع القسام الإلكتروني