ملخص أهداف الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة 3-1.. حسم ريال مدريد الإسباني مواجهة الكلاسيكو لصالحه، بعد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة.

وقدم الريال أداءً تكتيكيًا عاليًا، جعله يسطر على مجريات الشوط الأول من المباراة، بينما قدم برشلونة أداءً متواضعًا.

وخسر برشلونة المباراة، ليمنح ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بـ 25 نقطة، بينما تجمد رصيد الفريق الكتالوني بـ 22 نقطة فقط.

وبهذا يكون برشلونة قد تلقى خسارته الأولى في الدروي الإسباني، بينما بقي الريال متعادلاً بمباراة وفائر بجميع مبارياته في الدوري الإسباني.

أهداف الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة 3-1

وسجل الهداف الأول لريال مدريد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد تسديده قوية سكنت مرمى الحارس تير شتيغن في الدقيقة الـ 12 من المباراة.

وواصل فريق ريال مدريد ضغطه وأداءه المميز ليتمكن اللاعب فيديريكو فالفيردي، تسجيل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية في الدقيقة الـ 35.

وحاول برشلونة بهجمات متواضعة الرجوع في المباراة خلال الشوط الأول إلا أنه لم يفلح في ذلك، لينتهي الشوط بتقدم الفريق الملكي بثانئية نظيفة.

⚽ فيران توريس يقلص الفارق (2-1) pic.twitter.com/Py7k7Qm6FE — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 16, 2022

الشوط الثاني من الكلاسيكو

وفي الشوط الثاني أجرى فريق برشلونة جملة من التغيرات، تمكن من خلالها من تحسين أداءه على أرض الملعب، ليحاول السيطرة على المباراة.

وأخرج تشافي مدرب برشلونة كل من، رافينيا وبوسكيتس وبالدي، واستبدلهم بـ فيران توريس وجافي وجوردي ألبا.

كما أخرج مدرب برشلونة، كل من عثمان ديمبلي وبيدري، واستدبلهم بـ انسو فاتي و فرانك كيسي.

وتمكن برشلونة من تعديل النتيجة، في الدقيقة الـ 83، بعد ضغط وأداء مميز من الفريق الكاتالوني، عن طريق لاعبه الإسباني فيران توريس.

وحاول برشلونة تعديل النتجية، إلا أن اللاعب البرازيلي رودريغو، تمكن من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 90، بعد عودة حكم المباراة إلى الفار.

وسجل رودريغو المتسبب بضربة الجزاء، الهدف عن طريق العلامة، ليعمق جراح برشلونة التي نزفها أمام انتر ميلان وقربت خروجه من دوري أبطال أوروبا.

وبهذا انتهت المباراة بنتيجة 3-1، ليعود برشلونة وصيفًا للدوري الإسباني، ويعتلي ريال مدريد الصدارة.

انتقادات لمدرب برشلونة تشافي

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ووجهت الجماهير العريضة انتقادات واسعة لتشافي هيرناديز مدرب فريق برشلونة الإسباني، بعد إدراجه سيرجيو بوسكيتس في التشكيلة الأساسية.

وتسبب بوسكتيس بالعديد من الأخطاء التي استغلها ريال مدريد بترجمتها إلى أهداف.

وكان بوسكتيس قد قدم أداءً هزيلاً أمام انتر ميلان، تسببت أيضا بأهداف على الفريق الكتالوني.

وفي المقابل، يحتفل أنصار ريال مدريد بفوز فريهم واعتلاءه لصدارة الدوري الإسباني، حيث أثنوا على مجهودات كارلوا انشيلوتي الذي بدا على أنه محضر للمباراة بشكلٍ جيد.