 (206) خريجًا وخريجة من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية يعتلون منصة التخرج بالجامعة الإسلامية

جرى في الجامعة الإسلامية بغزة الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من خريجي وخريجات كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في تخصصي المحاسبة باللغة العربية والمحاسبة باللغة الإنجليزية والبالغ عددهم (206) خريجًا وخريجة، وذلك ضمن احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين من "أفواج الأصالة والتميز" للعام الدراسي 2021/2022م.

وأقيم الحفل في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة الإسلامية بحضور كل من: الأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة الإسلامية، والأستاذ الدكتور عليان عبد الله الحولي- نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور سالم عبد الله حلس- عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وأعضاء من مجلسي الأمناء والجامعة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية ورجال الأعمال، وجمع من أصحاب الشركات والمؤسسات التي تعمل في القطاع المالي والمصرفي، والخريجون والخريجات، وذووهم.

البرامج الأكاديمية المميزة

وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، قال الأستاذ الدكتور فرحات :"اليوم تخرج الجامعة هذه الكوكبة من طلبة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في تخصص المحاسبة باللغتين العربية والإنجليزية، بعد قضائهم أربع سنوات وهم يكابدون عناء التعلم، زرعتم واجتهدتم واليوم يوم الحصاد، يوم الفرح، فهنيئًا لكم أيها الخريجون، وهنيئًا للآباء والأمهات تخرج أبنائهم.

وأكد الأستاذ الدكتور فرحات على أن رسالة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية تتبنى افتتاح البرامج الأكاديمية المميزة على مستوى برامج الدراسات العليا والبكالوريوس والتي يحتاجها سوق العمل في المجالات الإدارية والمحاسبية والمصرفية وقطاع التسويق الإلكتروني والتكنولوجي …، ورفد المجتمع بالكفاءات العلمية لمواكبة متطلبات العصر، وأثنى على إسهامات الكلية ومشاركتها المجتمعية في عملية التنمية والتطوير في فلسطين.

كلمة الخريجين

وفي الكلمة التي ألقتها نيابة عن خريجي وخريجات كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ضمن "أفواج الأصالة والتميز"، أثنت الخريجة أميرة عارف بكر على دور الجامعة في الإسهام في بناء مستقبلهم وصقل معارفهم ومهاراتهم وتطويرها، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة التي أسهمت في دمجهم في المؤسسات المجتمعية، وشكرت الخريجة بكر الأهل على حرصهم في توفير كل الأجواء المناسبة للدراسة، وتشجيعهم الدائم لتحقيق الطموحات والأهداف التي وضعوها، ودعت الخريجين والخريجات بأن يكونوا خير سفراء وممثلين لجامعتهم ووطنهم داخل فلسطين وخارجها.

درع التفوق

مع بدء مراسم بروتوكول التخرج، سلم كل من: الأستاذ الدكتور فرحات، والأستاذ الدكتور الحولي، والأستاذ الدكتور حلس، الطالبة آية طارق التلباني- الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى خريجي وخريجات كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية للعام الدراسي 2021/2022م، درع التفوق والنجاح.

بروتوكول التخرج

وقد طلب الأستاذ الدكتور حلس من رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، استكمال مراسم تخرج الطلبة بعد الإطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم جميع متطلبات التخرج.

وفيما يلي أسماء الخريجين والخريجات من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في تخصص المحاسبة باللغة العربية والإنجليزية:

خريجو برنامج الدراسات العليا

قسم المحاسبة والتمويل

ابراهيم حمدان ابراهيم محرم، أحمد عماد محمد ابو ندى، اياد خضر محمد ابو حسن، براء أحمد مصطفى العبادله، بلال كمال محمد قشطه، تامر رفيق عبد اللطيف ابو حلوب، تامر نبيل سليم غياضة، خالد فايز ابراهيم ابو علي، رائد عبدالكريم خليل عبيد، زاهر عبد القادر محمد ابو هداف، طارق صالح عبد الحكيم عبد الغفور، عبد الرحمن عبدالله ملاحي شبير، كريم محمد ماهر سالم زياره، مازن ماهر محمد علي حرز الله، محمد حسني محمد ابو صقر، محمد عطا محمد الحلبي، محمد نبيل سليم غياضة، محمد وائل محمد منصور، محمد وليد نافذ السقا، محمود خالد زايد السميري، ممدوح عبدالرازق محمد خلف الله، منار توفيق هاشم أبوعمر، نصار جمال محمد ماضي، وسام فتحي عبدالحليم العيسوي، يحيى نعمان شعبان علوان.

خريجو برنامج البكالوريوس قسم المحاسبة (عربي)

أحمد ابراهيم عبد المرزق الزريعي، أحمد اديب محمد الحصري، أحمد اكرم محمد حبوش، احمد حسني أحمد بركات، احمد خضر محمود الزرد، احمد سليمان محمود العامودي، أحمد علي حسن عيسى، احمد عمر عبد اللطيف المجدلاوي، احمد كمال مطاوع ابو عسفه، احمد ماهر نمر الزبدة، احمد محمد راشد الحلو، احمد نبيل أحمد الرفاعي، احمد ياسر عبدالله التلمس، ادهم مازن محمد داود، امجد سفيان خليل خاطر، امير جمال مصطفى الحساسنه، اياد نادر سلمان ابو عيد، ايمن مهدي محمد النبيه، بكر علاء رفيق العجل، بلال أحمد إدريس عوده، بهاءالدين محمود سمير

فروانة، توفيق جمال محمد البلعاوي، جابر يحيى محمد العمصي، حسام الدين اسامه حسن يوسف دادر، حسن حازم حسن الطويل، حماده تيسير رزق جندية، خالد توفيق خليل الحليمي، خليل عبد القادر محمد عيسى، خليل محمد خليل زقوت، زهدي باسل زهدي اليازجي، سائد ممدوح علي السموني، سالم علاء سالم حجاج، سليم أحمد اسماعيل الكحلوت، سليم عمر محمد صلاح، سليمان محمد سليمان ابو سمره، سمير هاني مصباح الكتناني، شادي غسان بشير النزلي، شعبان رشاد حلمي السموني، صالح مسعود صالح هارون، ضياء نبيل محمد الحجار، طارق عدنان خضر العلمي، عبد الرحمن فؤاد ربحي النونو، عبد السلام محمود عبدالله عياد، عبد الله اكرم محمد ابو ريده، عبد الله جميل نظمي بلاطه، عبد الله فايز عبد اللطيف الشلفوح، عبدالله زكريا محمد الشوا، عبدالله محمد عبدالله زيدية، عزمي ابراهيم عزمي خلف، عمر سيد البدوي محمد قويدر، عمر مازن عصام المدني، فؤاد سامح فؤاد فارس، فادي عيد فهمي فورة، كرم خالد محمد ابو محسن، مؤمن زياد حسين ابو شنب، مأمون ماجد حمتو العجله، محمد اسماعيل محمود عدوان، محمد اكرم عثمان العبادله، محمد العايدي محمد الديب، محمد بسام سلمان البطنيجي، محمد بهاء عطيه الشوا، محمد توفيق اسماعيل البردويل، محمد جمال حلمي القيشاوي، محمد جمال خليل شابط، محمد جمال محمود السيقلي، محمد رشاد محمد عبد الله، محمد شريف محمد ابو كميل، محمد عماد حمدان العمور، محمد كمال ابراهيم طبش، محمد ماهر صابر السمري، محمد محمد محمد الشريف، محمد ناصر يوسف شراب، محمد ناهض محمد قنديل، محمد وليد مصطفى الاعرج، محمد ياسر خميس العامودي، محمود ابراهيم محمد بعلوشة، محمود أحمد ربيع عوض، محمود رفيق محمد مغوار، محمود زهير عمر الشريف، محمود محمد خليل المدهون، مصطفى محمد سلامه حلس، مصعب عبدالهادي دياب الشيخ خليل، معتصم ماجد فريج بركات، يوسف تيسير صبحي زين الدين، يوسف خالد علي ابو عوده، يوسف رفيق خليل بعلوشه، يوسف عبد موسى حشيشو، يوسف فضل خضر العشي.

خريجو قسم المحاسبــة (باللغة الإنجليزية)

احمد عمر خميس ابوالسعود، اياد حامد محمود ابو شرخ، حازم خالد جبر ابو مليح، خليل حيدر حسن يوسف، خليل عرفات زكي العبسي، زياد طارق زياد الرخاوي، سعيد عصام سعيد البطريخي، عبد الرؤوف مجدي محمد دبور، عبد الله ديب أحمد عواد، عبدالرحمن ماجد أحمد البايض، عبدالله مجدي محمد دبور، عبيدة فتحي فتحي قروط، عدلي طلال حسين الاقرع، عدي مفيد محمد حلاوه، مجاهد حاتم محمدخميس بدريه، محمد اسماعيل يوسف حبوش، محمد أيمن كمال الصواف، محمد برهام كامل دويمة، محمد سليم محمد بعلوشة، محمد منذر صبحي السويركي، وائل محمد سليمان جبر، يحيى صلاح محمد فروخ.

خريجات برنامج الدراسات العليا

قسم المحاسبة والتمويل

اركان هاني محمد معمر، اماني جهاد سعد العتال، انوار عبدالله عيسى قنن، دينا محمود محمد الغفاري، زكيه عبد الكريم محمد الخضري، سلام ناصر عليان حمد، صابرين توفيق حيدر الشوا، نرمين ابراهيم حسين أبوهنا، نور سعد الدين فاروق البكري.

خريجات برنامج البكالوريوس قسم المحاسبة(عربي)

ابرار انور محمد داود، اخلاص ناهض أحمد حموده، ازهار محمود مطيع الدده، اسراء محمد سالم ابومرق، اسراء معين شعبان المقيد، اسلام يوسف عبد العزيز حجازي، اسيل عيد عودة الشندي، امنية نادي منصور عجور، اية رياض عبد الكريم زقوت، ايه سعدالله محمود عليوة، ايه منذر صلاح عبدو، براءة محمد صبحي ابو خاطر، بيسان كمال ابراهيم مطر، بيسان نمر راقي حميده، تساهيل عبد الرحيم حسن صافي، حوريه فرج فارس الغول، رنا تيسير حسن المدهون، ريما كامل محمود الاشقر، ساره هاشم خليل الشرفا، سهاد حسين محمد نصر، سهير ناصر أحمد شابط، شذى عبد الكريم عيسى مشتهى، شيماء أحمد زكي عبد الغفور، شيماء بشير محمود عوض الله، علا سعد الدين حسن دوله، غيداء أحمد زكي عبد الغفور، لما مازن محمد مرتجى، لمياء ماهر محمد الحسيني، ليما عمار حسن الاشقر، لينا محسن حسين عكيله، منار محمود حسن ابو ريالة، ميار اياد عبد الكرد، ميرال رامي كامل ابو كويك، نعمه عبد الهادي عبد الرؤوف منصور، نور علاء خالد شامية، نيفين أحمد خليل القاضي، هبه عدنان محمد قاعود، هديل راضي محمد قدوحه، هوازن علاء اكرم السموني، وئام فؤاد أحمد التلباني، ولاء موسى محمد زنون.

خريجو برنامج البكالوريوس قسم المحاسبــة (باللغة الإنجليزية)

اميرة عارف عبدالله بكر، اية طارق عمر التلباني، آية عمر غازي عويص، بسمة جمال حامد الحفني، حنين اياد ابراهيم الشريف، دينا نادر خليل أبو شعبان، رؤى شفيق اسماعيل العراوي، ربا نعيم كامل حرز الله، رولا يوسف محمد شاهين، ساره محمد محمد البلبيسي، سلام حسن ابراهيم حجازي، سميه عبد الكريم حمدي الدهشان، صفاء تيسير بشير عبد الغفور، ليلى أيمن عبد العزيز الدويك، ليلى وضاح عثمان الخزندار، ميا وسام محمد الاشقر، ميس محمد نصوحي عثمان الشوا، ناريمان ممدوح حسن ابو جياب، نور عبد اللطيف صادق العيله، هبه عماد جبر ابو عاصي، هيا خميس مطيع الشوا.















