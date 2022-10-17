ميسي يرشح منتخبين للفوز بكأس العالم

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن المنتخبات المرشحة من وجهة نظره للفوز بكأس العالم 2022.

وتنطلق البطولة يوم 20 نوفمبر/تشرين ثان المقبل في قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون أول.

وقال ميسي، في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "فيما يتعلق بالمرشحين، هناك منتخبات كبرى مثل البرازيل وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا، ومتأكد من نسيان بعضها".

واستدرك: "لكن إذا كان علي اختيار منتخب أو اثنين فقط، أعتقد اليوم أن البرازيل وفرنسا هما أكبر المرشحين للفوز بكأس العالم".

وكان ميسي قد ودع مونديال 2018 رفقة منتخب الأرجنتين، من دور ال16 عقب الخسارة (3-4) أمام فرنسا، التي توجت باللقب في النهاية على حساب كرواتيا.

وصرح "البرغوث" مؤخرا بأن مونديال 2022 سيكون الأخير في مسيرته كلاعب.

وكان نجم برشلونة السابق قريبا من الفوز بكأس العالم، في البرازيل عام 2014، لكن الأرجنتين خسرت النهائي أمام ألمانيا (1-0).