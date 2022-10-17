قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023

نالت دولة قطر حق استضافة نهائيات كأس آسيا 2023، وذلك بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي الذي عقد صباح الإثنين 17 أكتوبر/ تشرين الأول، في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وتفوق الملف القطري بالإجماع على ملفي كوريا الجنوبية وإندونيسيا.

ونال الملف القطري استحسان أغلب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وتفوق بشكل واضح على الملف الكوري الجنوبي، بينما لم يتم النظر بشكل جدي للملف الإندونيسي.

وقالت مصادر صحفية إن الملف القطري كان الأفضل، حيث تضمن الملف كل المقومات التي من شأنها أن تمنح آسيا بطولة فريدة من نوعها، عطفًا على الملاعب التي ستحضن البطولة القارية وهي التي ستستضيف قريبًا نهائيات كأس العالم 2022.

وعقب اختيار الملف القطري، قال رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة: "باسم الاتحاد وأسرة كرة القدم الآسيوية، أود تهنئة الاتحاد القطري لحصوله على حقوق استضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا 2023".

وأوضح: قدرات قطر، وسجلها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، واهتمامهم الدقيق بالتفاصيل، هي أمور تحظى بتقدير كبير في كافة أرجاء العالم. وأود أيضاً الإشادة بالاتحاد الآسيوي على إبداء أعلى درجات الاحترافية في تنظيم عملية ترشيح وفق أعلى معايير العدالة والشافية.