حماس تدعو أمن السلطة للإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها

دعت حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، فيما حمّلن المسؤولية عن حياتهم.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع نجدد دعوتنا أجهزة أمن السلطة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجونها تجاوباً مع قيمنا الوطنية، وامتثالاً للقانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وذلك في ضوء تدهور أوضاعهم الصحيّة، ونقل خمسة منهم إلى المستشفى الاستشاري في رام الله.

وحمّل قيادة هذه الأجهزة المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

وشدّد على ضرورة إنهاء هذه الصفحة السوداء من الاعتقال السياسي، فاستمرارها يشكّل خدمة مجانية للاحتلال في إضعاف جبهتنا الدّاخلية عبر استمرار وتصعيد الاعتقال السياسي للنشطاء والمناضلين الأحرار الذين يقاومون الاحتلال ويشتبكون معه دفاعاً عن شعبهم وأرضهم ومقدساتهم.

ودعا كل القوى والفصائل الفلسطينية والهيئات الحقوقية إلى الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها الوطنية في إنهاء الاعتقال السياسي المشين.