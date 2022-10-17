السعودية تنافس على استضافة كأس آسيا 2027

أجرى المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعه الحادي عشر، اليوم الإثنين، حيث تم الإعلان عن ملفات الدول الراغبة في استضافة كأس آسيا 2027، والتي اقتصرت على السعودية والهند.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيتم اتخاذ قرار تحديد الدولة المُضيفة لكأس آسيا 2027 خلال اجتماع الجمعية العمومية المُقبل في شهر فبراير/ شباط 2023.

وتم استبعاد الملف القطري من الترشيحات لاحتضان كأس آسيا 2027، حيث تم اعتباره منسحبًا، بعد الفوز رسميًّا بتنظيم البطولة في العام المقبل 2023، وذلك حسب تعليمات تقديم ملفات الترشيح.

وأشار موقع الاتحاد الآسيوي إلى أن أوزبكستان وإيران انسحبتا من الترشح على استضافة كأس آسيا 2027، وذلك بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وأكتوبر/ تشرين الأول 2022 على التوالي.