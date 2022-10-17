تشافي الأسوأ بين آخر 8 مدربين لبرشلونة بعد 50 مباراة

كفاءة ومهارات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لا مجال للشك فيها، لكن سِجل نتائجه يضعه في موقف لا يحسد عليه، إذ يعد أسوأ سجل بين جميع مدربي الفريق الكتالوني الذين بقوا في موقع المسؤولية لمدة 50 مباراة.

وكانت نتيجة المباراة الـ50 لتشافي الهزيمة 1-3 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الأحد، إذ قاد برشلونة في 37 مباراة الموسم الماضي و13 هذا الموسم في جميع المسابقات.

سجل تشافي الأسوأ

حقق برشلونة مع تشافي 28 فوزا و11 تعادلا و11 هزيمة، وكان الأقرب لسجل المدرب الهولندي فرانك ريكارد لكن الأخير تساوى مع تشافي بنفس عدد الانتصارات، لكنه تفوق عليه بالهزيمة في 10 مباريات فقط والتعادل في 12 مباراة.

وحقق تشافي 95 نقطة من أصل 150 ممكنة (63.3%).

وهو رقم أقل مما حصده فرانك ريكارد (64%) ورونالد كومان (70.7%) وتيتو فيلانوفا (77.3%)، وإرنستو فالفيردي (79.3%) وجيراردو تاتا مارتينو (79.3%) وبيب جوارديولا (79.3%) ولويس إنريكي (86%)، الذي لديه أفضل سجل برصيد 129 نقطة.

وجاءت أرقام آخر 8 مدربين وصلوا إلى 50 مباراة مع برشلونة كالتالي:

1. لويس إنريكي: 42 فوزا، 3 تعادلات، 5 خسائر و129 نقطة (86% من النقاط)

2. بيب جوارديولا: 37 فوزا، 8 تعادلات، 5 خسائر و119 نقطة (79.3% من النقاط)

3. جيراردو "تاتا" مارتينو: 37 فوزا، 8 تعادلات، 5 خسائر و119 نقطة (79.3% من النقاط)

4. إرنستو فالفيردي: 36 فوزا، 11 تعادلا، 3 خسائر و119 نقطة (79.3% من النقاط).

5. تيتو فيلانوفا: 36 فوزا، 8 تعادلات، 6 خسائر و116 نقطة (77.3% من النقاط).

6. رونالد كومان: 33 فوزا، 7 تعادلات، 10 خسائر و106 نقاط (70.7% من النقاط).

7. فرانك ريكارد: 28 فوزا، 12 تعادلا، 10 خسائر و96 نقطة (64% من النقاط).

8. تشافي هرنانديز: 28 فوزا، 11 تعادلا، 11 خسارة و95 نقطة (63.3% من النقاط).