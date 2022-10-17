رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 ، خلال هذه الساعات تسود حالة من الترقب والانتظار لدى الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

حيث يبحث مستفيدي المنحة القطرية عن شهر 10 بالبحث عبر محركات البحث قوقل عن الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 10 أكتوبر الحالي.

المنحة القطرية 100 دولار

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة القطرية بالتعاون مع الأمم المتحدة عن صرف المنحة القطرية لشهر 10 خلال اليومين المقبلين.

كما وستعمل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة على تفعيل الرابط، حيث من المتوقع أن يجري تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار يوم الأربعاء أو يوم الخميس على أبعد تقدير.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10 أضغط هنا :

المنحة القطرية

ويجرى صرف المنحة القطرية للمستفيدين في غزة، من خلال الأمم المتحدة وبالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، من خلال مراكز التوزيع المحددة في محافظات قطاع غزة والتي تضم أكثر من 300 مركز تجاري ومحل صرافة.

وقد صرفت المنحة في تاريخ في 21-9-2022، حيث من المتوقع الإعلان عن صرف المنحة القطرية شهر 10 نهاية الأسبوع الحالي.

معايير صرف المنحة القطرية

معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار ، يبحث الكثير من المواطنين في قطاع غزة، عن المعاير التي تقررها وزارة التنمية الاجتماعية لإدراج الأسماء ضمن المنحة القطرية.

وكانت المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت، قالت :" إن المنحة القطرية تصرف للأسر التي ليس لها مصدر ثابت من جهات حكومية أو قطاع خاص".

تفاصيل .. معايير صرف المنحة القطرية



