"بلومبيرغ": الصين توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا

طلبت الحكومة الصينية من الشركات المملوكة للدولة وقف إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال للمشترين في أوروبا وآسيا، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها، قولها إن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين (الهيئة الاقتصادية الرئيسية في البلاد) طلبت من شركة بتروتشاينا وسينوبك وكنوك المحدودة الاحتفاظ بشحنات الشتاء للاستخدام المحلي.

ولم تعلق بتروتشاينا وسينوبك وكنوك على الفور على طلبات الوكالة للتعليق.

وقالت "بلومبيرغ" إن الصين لديها عقود كبيرة لشراء الغاز الطبيعي المسال من مصدرين مثل الولايات المتحدة، وقد حول التجار المحليون هذا العام بعض هذه الإمدادات إلى أوروبا بسبب انخفاض الطلب المحلي.

وتوقعت الوكالة أن تؤدي مثل هذه التحركات من جانب الصين إلى تقليص إمدادات الغاز المسال إلى أوروبا وتفاقم أزمة الطاقة هناك في حال برودة الشتاء.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يسعى فيه مستوردو الغاز الطبيعي المسال في الصين إلى البقاء بعيدا عن السوق الفورية هذا الشتاء حيث انخفض نمو الطلب إلى أبطأ مستوى منذ عام 2002 مما يعني أن أكبر مستورد للوقود في العالم سيتجنب على الأرجح التنافس مع أوروبا التي ضربتها الأزمة على الإمدادات.

وقالت السلطات الصينية، الاثنين، وفقا لرويترز، إن البلاد ستزيد بشكل كبير من قدرة إمدادات الطاقة المحلية وقدرتها الاحتياطية للسلع الرئيسية، مؤكدة على سياسة ضمان الإمدادات واستقرار أسعار المواد الخام.