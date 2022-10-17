فرانس فوتبول تعلن مركز كريستيانو رونالدو في ترتيب الكرة الذهبية

أعلنت مجلة فرانس فوتبول التي تمنح الكرة الذهبية، عن مركز الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ترتيب المتنافسين على الجائزة لعام 2022.

النجم البرتغالي خرج بدون ألقاب الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد، وسجل 24 هدفًا وصنع 3 في مختلف المنافسات، وكان هداف الفريق الإنجليزي.

وحل كريستيانو رونالدو في المركز الـ20 بترتيب المتنافسين على الجائزة، متفوقًا على هاري كين صاحب المركز الـ21.

كريستيانو رونالدو فاز بـ الكرة الذهبية 5 مرات، من بينهم 4 بقميص ريال مدريد، والأولى في عام 2008، عندما قاد مانشستر يونايتد للفوز بـ دوري أبطال أوروبا في روسيا أمام تشيلسي.