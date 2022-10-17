مصرع شاب بحادث سير شرق القدس

توفي شاب يبلغ من العمر 25 عاما ، وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة، مساء الإثنين، جراء حادث سير على شارع الزعيّم- عناتا، شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد، بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير ذاتي على طريق الزعيّم- عناتا.

وقال: "تبين الحادث أنه ناجم عن انقلاب مركبة بشكل ذاتي، وأسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين نقلوا إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، ولاحقا أعلن الأطباء وفاة أحدهم متأثرا بإصابته البالغة.

وباشرت التحقيق في الحادث، للوقوف على أسبابه.