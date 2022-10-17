تعرف على أسعار زيت الزيتون هذا العام

أعلنت وزارة الزراعة في غزة عن تفاصيل أسعار زيت الزيتون هذا الموسم الذي تعشيه فلسطين.

وأفاد محمد أبو عودة، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن وزارته ليست الجهة المخولة بتحديد أسعار زيت الزيتون.

وأوضح أن عملية العرض والطلب داخل السوق هي من تحدد طبيعة الأسعار.

وتوقع أبو عودة أن تشهد أسعار زيت الزيتون في قطاع غزة انخفاضاً مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، باعتبار أن كميات الإنتاج هذا العام 3 أضعاف عن العام الماضي.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن بدء الموسم من ١٣ أكتوبر الجاري، ويفضل تأخير جني المحصول لبعض الأنواع حتى نوفمبر المقبل.

وبين أبو عودة أن الزيتون السري والشملاني يفضل قطفه من نصف شهر أكتوبر الحالي، الى بداية شهر نوفمبر، أو على حسب نضح الثمرة، فيما يفضل قطف الزيتون من نوع k18، والنبالي من بداية شهر نوفمبر الى منتصفه.

وذكر أن هناك ارتياح عام لدى المزارعين الذين التزموا بموعد قطف الزيتون الذي أعلنت عنه بداية وزارة الزراعة، علماً أن الظروف المناخية وتأخر الأزهار من 20-25 يوماً، تعد أسباباً في تأخر نضج الزيتون هذا العام، بالرغم من وفرته.