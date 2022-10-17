إصابة لاعب غزي بالرباط الصليبي

تلقى فريق الصداقة صدمة قوية بإصابة لاعبه محمد الحداد بالرباط الصليبي الذي حرمه من الظهور في المباراة الماضية أمام شباب خانيونس.

وأظهرت الفحوصات الطبية إصابته بالرباط الصليبي في الركبة ما سيجعله يخضع لعملية جراحية وتأهيل طبي قد تصل فترة غيابه لمدة 4 أشهر.

الحداد شارك مع الفريق في مباراته أمام شباب رفح والتي غادرها في اللحظات الأخيرة، قبل أن يتعذر تواجده مع الفريق في مواجهة النشامى يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وانضم الحداد للصداقة قبل بداية الموسم بعد نهاية عقده مع الشجاعية الذي لعب له الموسم الماضي.