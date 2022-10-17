مختصون: تصاعد المقاومة وثبات المرابطين أفشل مخططات الاحتلال في الأقصى

أكد مختصون على أن تصاعد المقاومة في الضفة الغربية وثبات المرابطين في المسجد الأقصى المبارك أفشل اقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال بحق المسجد الأقصى.

وقال المختص في شؤون القدس والاستيطان حسن خاطر إن الاحتلال فشل في تنفيذ ما أعلن عنه في أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى.



وأشار خاطر إلى أن الاحتلال أعلن عن نية اقتحام أكثر من 5000 مستوطن لباحات المسجد الأقصى، إلا أن عدد المقتحمين لم يزد عن نسبة 20% من العدد المراد اقتحامه.

انتقام مسعور

ولفت خاطر إلى أن الاحتلال ينتقم بشكل مسعور من المقدسيين في أزقة البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد الأقصى وداخله، وذلك دليل دامغ على فشله في الاقتحامات.

وأضاف أن انتقام الاحتلال من المقدسيين هستيري من اعتداءات على النساء والصحفيين وحتى على الناس في الشوارع، ولو كان هناك أدنى مستوى من النجاح في الاقتحامات وأهداف المستوطنون لما عمد إلى التنكيل بالمقدسيين بهذه الصورة.



وأوضح أن الاحتلال يفشل في كل عام في الوصول إلى الهدف الذي يريده من الاقتحامات، بجهود المرابطين في الأقصى وثباتهم وتصاعد المقاومة في الضفة الغربية نصرة للأقصى والمقدسات.



وأكد على أن استفزازات الاحتلال في الأقصى هي السبب الرئيسي في معظم الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية، والمسجد الأقصى هو المحرك الرئيسي لكل عمليات المقاومة في الأراضي الفلسطينية.

خنق الأقصى

وقال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات إن ما تقوم به حكومة الاحتلال بالتعاون مع المستوطنين في القدس كله لخنق المسجد الأقصى المبارك.



وأوضح بكيرات أن المستوطنين كانوا يسعون لاقتحام المسجد الأقصى من أبوابه كافة لكنهم فشلوا، لافتا إلى أن كافة أبواب الأقصى مستهدفة من قبل المستوطنين.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بحماية المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي تحاول فيه تفريغ المدينة المقدسة من أجل تسهيل اقتحام المسجد الأقصى.



وبيّن أن الاحتلال يبيّت لأمر ما في المدينة المقدسة تحديداً بعد الطوق الذي يقوم به لمخيمات وبلدات المدينة، ويستعمل العقاب الجماعي من أجل تنفيذ مخططاته.

واقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، خلال الأيام الماضية، بحماية قوات الاحتلال، في أيام الأعياد العبرية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، وطقوس الانبطاح أمام باب السلسلة، ورقصات وأغاني في طريق الواد بالبلدة القديمة.



تزامن ذلك مع اعتداء قوات الاحتلال على المرابطات المبعدات عن المسجد الأقصى خلال تواجدهن في طريق باب السلسلة، واعتقلت المرابطة والمعلمة المقدسية هنادي حلواني بعد الاعتداء عليها واحتجازها.

وخلال الأيام الماضية اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 50 مقدسياً مع استمرار حالة الغضب والمواجهات في البلدات والأحياء المقدسية.