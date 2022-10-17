جافي يحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في 2022

حصل جافي لاعب فريق برشلونة الإسباني على جائزة أفضل لاعب شاب في الكرة الذهبية "كوبا" التي نافس عليها مع 4 لاعبين آخرين في أوروبا.

وقدم الجائزة زميله بيدري جونزاليس الحاصل عليها العام الماضي، وتواجد بجانبه البرازيلي رونالدو نازاريو داليما الذي حصل على الجائزة من قبل أيضًا.

ونافس على الجائزة كل من جودي بيلنجهام الإنجليزي لاعب فريق بوروسيا دورتموند، ولاعب ريال مدريد إدواردو كامافينجا، وجافي نجم برشلونة، بالإضافة للبرتغالي نونو مينديز من باريس سان جيرمان، ولاعب بايرن ميونخ جمال موسيالا.

صاحب الـ18 عامًا شارك الموسم الماضي مع برشلونة، في 48 مباراة، وسجل هدفين وصنع 6، بمختلف المنافسات.