القيادي حنيني: شباب الضفة يرعبون الاحتلال ولن يتراجعوا عن مقاومته

أكد القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني على أن الشبان في الضفة يشكلون رعبا للاحتلال في كل مدنها، ولن يتراجعوا عن المقاومة وسيبقى يفاجئون الاحتلال وكل من تآمر على شعبنا.

ودعا حنيني إلى توحيد الصفوف حول مقاومة الاحتلال بالضفة، مشددًا على أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة البندقية والقوة.

وقال: "لا يمكن باستجداء المحتل أن نصلي أحراراً في المسجد الأقصى المبارك، والتجارب التي عايشناها أثبتت أن الفلسطيني إذا حرم من أرضه بجسده فالمسجد الأقصى وأرضه تسكن في قلبه".

وأضاف أن الاحتلال يمارس أشد العقوبات الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني، مؤكدًا "مهما حاول الاحتلال أن يبعدنا عن الأرض لكن ستبقى بلادنا في قلوبنا".

ذكرى وفاء الأحرار

وأوضح حنيني أن اليوم نحتفي بذكرى وفاء الأحرار رغم الآلام بوجود أسرى في سجون الاحتلال.

وأردف: "نثق بالله وقادة المقاومة بالعمل على تحرير الأسرى من سجون الاحتلال، وسنبقى على العهد نخدم قضيتنا وشعبنا بكل ما نملك من قوة.

واعتبر أن المقاومة سجلت موقفا فريدًا عظيمًا من نوعه بالحفاظ على "شاليط" لمدة 5 سنوات رغم امتلاك الاحتلال لكل وسائل المراقبة.

وتابع: "في لحظة أسر المقاومة للجندي شاليط كان التكبير يهز سجون الاحتلال من كل الأسرى"، لافتا إلى أن أهل غزة دفعوا ثمنًا غاليًا مقابل حرية الأسرى في صفقة وفاء الأحرار.

وتوافق اليوم، الثامن عشر من أكتوبر، الذكرى السنوية الـ11 لصفقة "وفاء الأحرار"، التي آلت لتحرير 1047 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال الإسرائيلي، المئات منهم من ذوي الأحكام العالية.