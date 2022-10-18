حماس: لن يهدأ لنا بال حتى إنجاز صفقة وفاء مشرفة

قالت حركة حماس إنَّ تحرير جميع أسرانا وأسيراتنا، مسؤولية وطنية جامعة، كانت وستبقى على رأس أولوياتنا، ولن يهدأ لنا بالٌ حتى إنجاز صفقة وفاء مشرّفة، يتنسمّون خلالها عبق الحريّة على أرض الوطن.

وحذّرت الحركة في بيان لها، في ذكرى تنفيذ صفقة وفاء الأحرار عام 2011، الاحتلال من استمرار عدوانه ضدّ الأسرى في سجونه.

ودعت كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى فضح جرائم الاحتلال ضدّ الأسرى.

وأكدت أنَّ جرائم الاعتقال الإداري والعزل والتعذيب النفسي والجسدي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية لن تفلح في كسر صمود الأسرى وإرادتهم في انتزاع الحريّة والحقوق الوطنية المشروعة.

ودعت شعبنا وأمتنا وأحرار العالم إلى مواصلة تضامنهم مع قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتعزيز مواجهتهم للاحتلال في معارك الأمعاء الخاوية، وتفعيل برامج الانتصار لهم ودعم صمودهم، حتى نيلهم الحريّة.

وقالت: "يستذكر شعبنا وأمّتنا وأحرار العالم، في مثل هذا اليوم من عام 2011م، تلك الصفقة التي أبدعت في صناعتها مقاومتنا، وقدّمت خلالها قادة شهداء، وفاءً لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، واستطاعت من خلالها كسر القيد عن 1027 أسيرًا وأسيرة، في صفقة وفاء الأحرار، التي رسمت معالم الانتصار على العدو، وألهمت شعبنا أنَّ طريق المقاومة الشاملة هو السبيل لانتزاع الحقوق والدفاع عن الأرض والمقدسات".

وأضافت: "تأتي الذكرى الحادية عشرة لصفقة وفاء الأحرار هذا العام، وجماهير شعبنا في عموم الضفة المحتلة، في مدنها ومخيماتها وبلداتها، يخوضون ملحمة بطولية ضدّ العدو وقطعان مستوطنيه، والمرابطون في بيت المقدس وأكنافه يسطّرون بثباتهم وصمودهم عناوين إفشال مخططات التهويد والتقسيم، ومعالم الانتصار والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وتابعت: "تحلّ هذه الذكرى لتؤكّد من جديد أنَّ معركتنا مع هذا العدو الغاشم ماضية بالمقاومة الشاملة، وفي كلّ ساحات الوطن، حتى زوال الاحتلال عن أرضنا وتحقيق التحرير الشَّامل والعودة".

وختمت بقولها: "في ذكرى هذه الصفقة، نترحّم على مهندسها القائد الشهيد أحمد الجعبري، وكلّ إخوانه الشهداء المشاركين في إنجازها بدمائهم وتضحياتهم وجهادهم، وكل قوافل شهداء شعبنا، ونتوجّه بتحيّة الإكبار والاعتزاز بصمود أسرانا وأسيراتنا وتحدّيهم وقهرهم للسجّان، ونبعث بتحية الفداء والوفاء، لكلّ القابضين على زناد المقاومة".