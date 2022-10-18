لاعب منتخب إسبانيا مهدد بالغياب عن كأس العالم

يعاني كوكي قائد أتلتيكو مدريد ولاعب وسط المنتخب الإسباني، من إصابة على مستوى الفخذ، قبل شهر على انطلاق نهائيات كأس العالم، وفق ما أعلن ناديه.

وجاء في بيان لنادي العاصمة، الإثنين "يعاني كوكي من إصابة في الفخذ بحسب الفحوصات الطبية التي خضع لها، وسيبدأ في تلقي جلسات العلاج والتدريب على إعادة التأهيل" من دون أن يحدد فترة غيابه.

وأشارت الصحافة الاسبانية الى أن ابن الثلاثين عاما سيغيب حتى انطلاق نهائيات كأس العالم (20 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الاول/ديسمبر)، ولكن قد يعود في الوقت المناسب للمشاركة في مونديال قطر.

وخرج كوكي في الدقيقة 81 من المباراة التي فاز بها أتلتيكو 1-صفر على مضيفه أتلتيك بيلباو في الدوري المحلي السبت.

وتفتتح إسبانيا بطلة 2010 مشوارها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر أمام كوستاريكا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة الى جانب ألمانيا واليابان.