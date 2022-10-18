جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022-2023

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية جدول مواعيد مباريات الدوري المصري لموسم 2022-2023 حتى الجولة الـ29 من المسابقة.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة حين يحل ضيفا على الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل.وسيخوض الأهلي ثلاث جولات خلال فترة كأس العالم 2022، الذي يقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر المقبل وحتى 18 ديسمبر المقبل، حيث سيواجه الأحمر كلا من طلائع الجيش وغزل المحلة وفيوتشر أيام 2 و7 و16 ديسمبر.

وتحدَّد يوم 21 يناير 2023 موعدا لمواجهة القمة بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري في ستاد القاهرة.ومن المقرر الإعلان عن مواعيد الجولات الخمس الأخيرة للدوري بعد معرفة الفرق المنافسة على لقب البطولة، أو تحديد الفرق المهددة بالهبوط.وكان الأهلي خسر لقب الدوري المصري الموسم الماضي 2021-2022، الذي تُوج به غريمه الزمالك للمرة الثانية على التوالي والـ14 في تاريخه.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في الجولات الـ29 على النحو التالي:

1- الإسماعيلي × الأهلي.. الأربعاء 19 أكتوبر (ستاد الجيش ببرج العرب).. 5:00 مساء

2- الأهلي × أسوان.. الأحد 23 أكتوبر (ستاد الأهلي we السلام).. 7:00 مساء

3- الداخلية × الأهلي.. الجمعة 4 نوفمبر (ستاد السويس الجديد).. 7:00 مساء

4- الأهلي × الاتحاد السكندري.. الثلاثاء 8 نوفمبر (ستاد الأهلي we السلام).. 7:00 مساء

5- الأهلي × طلائع الجيش.. الجمعة 2 ديسمبر (ستاد الأهلي we السلام).. 7:00 مساء

6- غزل المحلة × الأهلي.. الأربعاء 7 ديسمبر (ستاد غزل المحلة).. 5:00 مساء

7- الأهلي × فيوتشر.. الجمعة 16 ديسمبر (ستاد الأهلي we السلام).. 7:00 مساء

8- فاركو × الأهلي.. الثلاثاء 20 ديسمبر (ستاد الإسكندرية).. 5:00 مساء

9- الأهلي × سموحة.. الأحد 25 ديسمبر (ستاد الأهلي we السلام).. 7:00 مساء

10- سيراميكا كليوباترا × الأهلي.. الأربعاء 28 ديسمبر (ستاد القاهرة).. 7:00 مساء

11- الأهلي × بيراميدز.. الإثنين 2 يناير (ستاد الأهلي we السلام).. 7:00 مساء

12- إنبي × الأهلي.. الخميس 5 يناير (ستاد المقاولون العرب).. 5:00 مساء

13- الأهلي × المصري.. الخميس 12 يناير (ستاد الجيش ببرج العرب).. 7:00 مساء

14- الزمالك × الأهلي.. السبت 21 يناير (ستاد القاهرة).. 7:00 مساء

15- الأهلي × البنك الأهلي.. الثلاثاء 24 يناير (ستاد الأهلي we السلام).. 7:00 مساء

16- حرس الحدود × الأهلي.. الأحد 29 يناير (ستاد الجيش ببرج العرب).. 5:00 مساء

17- الأهلي × المقاولون.. الإثنين 6 فبراير (ستاد الأهلي we السلام).. 7:00 مساء

18- الأهلي × الإسماعيلي.. الثلاثاء أو الأربعاء 15/14 فبراير (ستاد الجيش ببرج العرب).. لم يتم تحديد الموعد

19- أسوان × الأهلي.. الإثنين أو الثلاثاء 21/20 فبراير (ستاد أسوان).. لم يتم تحديد الموعد

20- الأهلي × الداخلية.. الخميس 2 مارس (ستاد الأهلي we السلام).. 7:00 مساء

21- الاتحاد السكندري × الأهلي.. الجمعة أو السبت 11/10 مارس (ستاد الجيش ببرج العرب).. لم يتم تحديد الموعد

22- طلائع الجيش × الأهلي.. الإثنين أو الثلاثاء 14/13 مارس (ستاد الجيش ببرج العرب).. لم يتم تحديد الموعد

23- الأهلي × غزل المحلة.. الثلاثاء أو الأربعاء 5/4 إبريل (ستاد الأهلي we السلام).. 9:00 مساء

24- فيوتشر × الأهلي.. الأحد 9 إبريل (ستاد الأهلي we السلام).. 9:00 مساء

25- الأهلي × فاركو.. الجمعة 14 إبريل (ستاد الأهلي we السلام).. 9:00 مساء

26- سموحة × الأهلي.. الثلاثاء 18 إبريل (ستاد الجيش ببرج العرب).. 9:00 مساء

27- الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. الثلاثاء 25 إبريل (ستاد الأهلي we السلام).. 8:00 مساء "تُؤجل في حال وصول الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا"

28- بيراميدز × الأهلي.. الخميس 4 مايو (ستاد الدفاع الجوي).. 8:00 مساء

29- الأهلي × إنبي.. الإثنين 8 مايو (ستاد الأهلي we السلام).. 8:00 مساء