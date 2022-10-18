حماس تعزي بوفاة الداعية الإسلامي الأستاذ عرفان جوف

بعثت حركة المقاومة الإسلامية حماس بخالص التعازي والمواساة إلى جمهورية السنغال الشقيقة وشعبها العزيز، بوفاة الأستاذ عرفان جوف الداعية الإسلامي والناشط الحقوقي السنغالي، رئيس التحالف الوطني الداعم للقضية الفلسطينية، الذي وافته المنية في العاصمة السنغالية دكار.

وقالت الحركة في بيان صحفي حماس إن جوف رحل بعد حياة حافلة بالعطاء في ميادين الدعوة والتربية والإصلاح، والعمل من أجل دينه ووطنه وقضايا أمَّته، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية.

وأضافت "إنَّنا نستذكر بكل تقدير مواقفه المشرّفة ومساعيه الحثيثة في دعم قضيَّة شعبنا العادلة، في كل المناسبات والمحافل، وحضوره ومشاركاته المميّزة في كلّ الفعاليات المناصرة لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك، داخل السنغال وخارجها، سائلةً الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته".