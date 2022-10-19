من هو محمد الخضري الذي أفرجت عنه السعودية اليوم؟، أفرجت السلطات السعودية اليوم عن ممثل حركة حماس السابق لديها الدكتور محمد الخضري.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تصريح له، ظهر اليوم الأربعاء أن القيادي الخضري على متن الطائرة متجهًا إلى عمّان.

وأضاف: تحدثت مع الأخ أبو هاني، ومعنوياته عالية، وكل أمله ودعائه أن يتم الإفراج عن باقي إخوانه المعتقلين.

من هو محمد الخضري ممثل حماس السابق بالسعودية؟

محمد صالح الخضري طبيب وقيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، وعمل ممثلًا للحركة بالسعودية بين عامي 1992 و2009.

وعمل محمد صالح الخضري في جمع التبرعات للفلسطينيين، بعلم السلطات السعودية، خلال فترة تمثيله لحركة حماس هناك منذ 1992.

بعد صلاة فجر يوم الرابع من أبريل/ نيسان 2019، في مدينة جدّة، اعتقل جهاز رئاسة أمن الدولة السعودي، القيادي الخضري، وأبلغه أن الجهاز يريده في قضية صغيرة لفترة زمنية قصيرة، وسيتم إعادته إلى منزله، لكن القيادي الثمانيني المُصاب بمرض السرطان بقي معتقلا حتى أفرجت عنه اليوم.

كما اعتقل الجهاز ذاته، في وقت لاحق من ذلك اليوم، نجل الخضري الأكبر "هاني"، المهندس المحاضر في جامعة أم القرى بمكة.

الحمد لله قبل قليل تحدثت مع

الاخ ابو هاني وهو على متن الطائرة، ومعنوياته عالية ، وكل أمله ودعاؤه أن يتم الإفراج عن باقي إخوانه المعتقلين. pic.twitter.com/z0x986Oetp — عزت محمد الرشق (@reshiq_i) October 19, 2022

وكانت مصادر فلسطينية رجّحت عدة مرات أن يتم الإفراج عن الخضري عدة مرات سابقاً في ظل توارد الأخبار عن وضعه الصحي السيء، قبل أن يتم الافراج الفعلي اليوم.

وأشار إلى أن عددًا من قادة "حماس" سيتوجهون إلى الأردن لاستقبال الخضري وإتمام إجراءات (لم يذكرها) مع السلطات الأردنية، دون تفاصيل أخرى.

وفي آب/ أغسطس 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاما على الخضري، بتهمة "دعم المقاومة" الفلسطينية، ضمن أحكام طاولت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، خفضت محكمة الاستئناف في السعودية حكم حبس الخضري إلى 3 أعوام.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء المعتقلين، لم تصدر الرياض أي تعقيب رسمي بشأنها، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام"، وسط انتقادات متواصلة للملف الحقوقي في السعودية.

لم يكون الخضري ونجله الوحيدين اللذين تم اعتقالهما بدون توجيه تهمة، إذ قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر/ أيلول 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا.