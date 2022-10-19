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المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 رابط الفحص

المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 رابط الفحص
المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 رابط الفحص

غزة - الرسالة نت

المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 رابط الفحص ، يبحث المواطنين في قطاع غزة خلال الساعات الحالية عبر محركات البحث جوجل عن أخبار المنحة القطرية.

المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 رابط الفحص

وسيتم تفعيل رابط فحص والاستعلام عن المنحة القطرية الـ 100 دولار خلال اليومين المقبلين، حيث من المتوقع أن يتم صرف الـ 100 دولار من المنحة القطرية الشهر الجاري بقيمة 310 شيكل

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10 أضغط هنا:

المنحة القطرية 100 دولار

 

موعد صرف المنحة القطرية

حيث من المقرر أن تصرف الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية في قطاع غزة المنحة القطرية 100 دولار خلال اليومين المقبلين على أبعد تقدير.

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حيث يجرى في هذه الساعات ترتيب الأسماء واضافة أسماء أخرى عبر برنامج فحص المنحة القطرية، قبل إعلان موعد الصرف.

رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

وسيتم ارسال رسائل المنحة القطرية عن شهر 10 من قبل الجهات المختصة خلال الساعات المقبلة معلنة موعد صرف المنحة القطرية.

تفاصيل رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

المنحة القطرية 100 دولار

ويجرى صرف المنحة القطرية للمستفيدين في غزة، من خلال الأمم المتحدة وبالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، من خلال مراكز التوزيع المحددة في محافظات قطاع غزة والتي تضم أكثر من 300 مركز تجاري ومحل صرافة.

وقد صرفت المنحة في تاريخ في 21-9-2022، حيث من المتوقع الإعلان عن صرف المنحة القطرية شهر 10 نهاية الأسبوع الحالي.

المنحة القطرية 100 دولار

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/270084

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