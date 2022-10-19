 كتائب القسام تزف مجاهداً توفي إثر حادث سير

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين الأبطال من خانيونس جنوب قطاع غزة، والذي توفي إثر حادث سير.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد القسامي/ محمد مازن حسين أبو العلا، (19 عاماً) مسجد "آل ياسر" في منطقة بني سهيلا بخانيونس جنوب القطاع، والذي توفي اليوم الأربعاء 23 ربيع الأول 1444هـ الموافق 19/10/2022م إثر حادث سير.

وقالت: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وأضافت الكتائب: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: موقع القسام الإلكتروني