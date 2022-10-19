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قاسم: الشهيد عدي التميمي أيقونة مثّل شجاعة الفلسطيني في نضاله ضد المحتل

الشهيد: عدي التميمي
الشهيد: عدي التميمي

غزة-الرسالة نت

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن الشهيد البطل عدي التميمي سيبقى أيقونة وطنية فلسطينية يمثل شجاعة الفلسطيني في نضاله ضد المحتل، وبسالة المقاتل المستعد للتضحية بأغلى ما يملك.

وأكد قاسم أن الاحتلال واهم إن ظن بأن استشهاد البطل عدي التميمي منفذ عملية شعفاط يمكن أن يوقف هذه الانتفاضة المتصاعدة. 

وأضاف: سنكون دائما بانتظار عدي جديد يواصل القتال ضد هذا المحتل حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول ترميم صورة جيشه وأجهزته، عبر الاحتفال بقتل الشهيد عدي التميمي، لكن فرحته لن تطول، لأن الشباب الثائرين سيواصلون ثورتهم المجيدة.

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