القانوع: العملية البطولية للشهيد التميمي تؤكد فشل منظومة الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع أن العملية البطولية التي نفذها الشهيد البطل عدي التميمي تؤكد من جديد فشل المنظومة الأمنية للاحتلال.

وقال القانوع إن هذه العمليات البطولية تتمدد وتنتقل من مدينة إلى مدينة ومن مخيم لآخر، وما زالت تتصاعد في وجه الاحتلال.

ونوه بأن أهلنا في الضفة والقدس يخوضون معركة مفتوحة مع الاحتلال الصهيوني، ففي كل المدن والقرى المقاومون الفلسطينيون يفرضون معادلةً جديدة على الاحتلال.

ولفت القانوع إلى أن الاحتلال الصهيوني بات يُعاني من حالة إرباك حقيقية على الأرض، فهو لا يستطيع أن يُوقف ضربات المقاومة المتتالية.

وأوضح أن المعادلة الجديدة التي فرضها المقاومون في الضفة هو أن الضفة باتت تُشكلُّ حالةً من الرعب للجيش الصهيوني، وشعبنا الفلسطيني يلتف حول المقاومة بكل مكوناته.