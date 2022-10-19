مواقع التواصل الاجتماعي تنتفض إشادةً ببطولة الشهيد عدي التميمي

غرد آلاف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج #عدي_التميمي، بعد ارتقاءه مساء أمس الأربعاء، أثناء تنفيذه عملية بطولية.

وبعد 10 أيام من مطاردة الجيش "الإسرائيلي"، للبطل عدي التميمي، في أعقاب تنفيذه عملية شعفاط التي قتل على إثرها مجندة وأصيب أخر بجراح خطيرة، ارتقى التميمي على حاجز معالي أودميم بعد أن نفذ اشتباكًا مسلحاً مع جيش الاحتلال، وأصاب جندي.

وكتب الناشط أحمد زغبر، على صحفته بالفيس بوك، "#أسطورة_فلسطين_الخارق، الكابوس الذي لا يمكن ان يتوقعه الجندي الاسرائيلي في معاليه أدوميم، هو عودة عدي شاهراً بندقيته من جديد في وجهه ويطلق الرصاص على رأسه".





وغرد الناشط خير الدين الجبري، على تويتر بالقول: "بعد مطاردة فاشلة استمرت 10 أيام.. خرج الفدائي #عدي_التميمي منفذ عملية #شعفاط النوعية على أعدائه بنفسه في "معاليه أدوميم" وأمطرهم برصاصِه، ليصيب منهم ما شاء الله له أن يصيب، وليرتقي شهيداً على طريقته الخاصة، أسداً هصوراً، مقبلاً غير مدبر..".

بعد مطاردة فاشلة استمرت 10 أيام.. خرج الفدائي #عدي_التميمي منفذ عملية #شعفاط النوعية على أعدائه بنفسه في "معاليه أدوميم" وأمطرهم برصاصِه، ليصيب منهم ما شاء الله له أن يصيب، وليرتقي شهيداً على طريقته الخاصة، أسداً هصوراً، مقبلاً غير مدبر.. pic.twitter.com/y5OydIiSVC — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) October 19, 2022

وكتب جهاد حلس على تويتر: " هذا هو فخر العرب الحقيقي !!، عدي التميمي، شاب مقدسي رأى المسجد الأقصى يدنس فهب لنصرته، ونفذ عملية بطولية قتل وأصاب فيها عدة جنود، ثم اختفى 15 يوما، لم يستطع جيش الاحتلال بكل تطوره وقوته من العثور عليه!! حتى خرج لهم قبل قليل وانقض عليهم كالأسد، فأثخن فيهم الجراح ثم ارتقى شهيدا !!".

كما غرد الشيخ محمود الحسنات على تويتر وكتب: " هذا الذي يمثل فلسطين لا سواه عدي التميمي قاتل الصهاينة لآخر قطرة دم!" ، مضيفًا إلى تغريدته لحظة ارتقاء المنفذ التميمي.

هذا الذي يمثل فلسطين لا سواه

عدي التميمي قاتل الصهاينة لآخر قطرة دم !! pic.twitter.com/GbKhJiI1rg — محمود الحسنات (@abohamzahasanat) October 19, 2022

وغرد، الناشط ياسر زعاترة على تويتر، وكتب: إنه مشهد البداية للبطل عدي التميمي، قاتل عدوه حتى آخر رصاصة؛ غير آبه بسيل رصاص يخترق جسده، هو بطل عملية حاجز شعفاط، وبطل عملية الليلة ضد حراس مستوطنة "معاليه أدوميم"، هي البداية لأن الشهداء "أحياءٌ عند ربهم يرزقون"، وهي كذلك لأن على دربه سيمضي آخرون، سلام عليه إلى يوم الدين".