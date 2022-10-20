القوى الوطنية والإسلامية تنعى البطل عدي التميمي وتعلن الحداد بغزة

نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الشهيد البطل عدي التميمي، وأعلنت الحداد العام في قطاع غزة اليوم الخميس.

وقالت القوى في بيان لها وصل الرسالة نت، "بكل آيات الفخر والاعتزاز تنعى لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الشهيد البطل عدي كمال التميمي، الأيقونة التي أشرقت في سماء فلسطين، الملهم الذي رسم معالم الطريق للشباب الفلسطيني من بعده، الأسطورة التي تحققت على الأرض المباركة، أرض القدس الثائرة".

وتوجهت القوى بأعطر التحيات وأطيبها للقدس عاصمة فلسطين؛ ولمخيم شعفاط مسقط رأس الشهيد؛ وللضفة الغربية الثائرة، ودعت الشباب الثائر في جميع أراضينا المحتلة للسير على درب الشهيد، وأن يوقدوا من دمائه مشاعل التحرير القادم لا محالة.

وأضافت: "تعلن لجنة المتابعة الحداد العام في قطاع غزة اليوم الخميس الموافق 20/10/2022، كما وتعلن عن فتح بيت عرس للشهيد لاستقبال المهنئين باستشهاده؛ وذلك في ساحة الجندي المجهول بعد صلاة العصر مباشرة".