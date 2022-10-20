الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض على درجات الحرارة

وقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائمًا جزئيًا معتدل نهارًا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، حسب دائرة الأرصاد الجوية.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً معتدلا نهارا باردا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.