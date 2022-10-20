التعليم بغزة تصدر تعليمات بالتركيز على قضية الشهيد التميمي 

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أحمد النجار، أن وزارته وجّهت تعليمات لمدارس قطاع غزة كافة بالتركيز على قضية الشهيد عدي التميمي، من خلال الإذاعة المدرسية والفعاليات المتعددة.

وقال النجار خلال تصريح صحفي "إن الطلاب قاموا بقراءة بيانات النعي ورفع صور الشهيد عدي، مشيدين ببسالته وعنفوانه وإقدامه، مستهزئين بمدى جبن العدو الصهيوني وضعفه".

وأضاف، "يوم السبت القادم أيضاً سيتم التركيز على قضية عدي التميمي والحالة الثورية المستمرة في القدس والضفة، وذلك يأتي ضمن برنامج تعزيز القيم الذي توجه إليه".

واستشهد، مساء أمس، الفدائي المطارد عدي التميمي (22 عاماً) منفذ عملية حاجز شعفاط الفدائية، بعد تنفيذه عملية بطولية أخرى على مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" شرق القدس المحتلة.

وجاءت العملية البطولية الثانية للفدائي للتميمي بعد 12 يوماً من عمليته الأولى على حاجز شعفاط، التي نفذها من نقطة صفر وأدت لمقتل مجندة وإصابة آخر بجراح خطرة.

