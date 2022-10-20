فصائل المقاومة تنعى الشهيد التميمي وتؤكد أن الاحتلال لن يكسر إرادة شعبنا

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، بكل فخر واعتزاز الشهيد البطل عدي التميمي الذي كسر هيبة منظومة الاحتلال وأظهر بإبداعه وإرادته مدى ضعفها وعجزها أمام عزيمة شعبنا الوثابة.

وقالت الفصائل في بيان صحفي: "إن البطولة التي سطرها الشهيد عدي التميمي وهو يقاتل حتى الرمق الأخير لهي مفخرة لكل الأجيال بل لكل الأمة وتأكيد أن إجرام وعدوان الاحتلال لن يكسر إرادة شعبنا ولن يحرف بوصلة الأجيال عن مواصلة درب الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض ودحر الاحتلال".

وأكدت فصائل المقاومة، أن الشهيد عدي يمثل الشعب الفلسطيني أجمع ودماؤه الطاهرة أمانة في أعناق الجميع، وهذا يفرض التمسك بالسير على دربه وطريقه نحو فرض معادلة جديدة عنوانها المقاومة مستمرة ومتصاعدة بمختلف أشكالها وخاصة بالمقاومة المسلحة باعتبارها الخيار الإستراتيجي لدحر الاحتلال.

واستشهد، مساء أمس، الفدائي المطارد عدي التميمي (22 عاماً) منفذ عملية حاجز شعفاط الفدائية، بعد تنفيذه عملية بطولية أخرى على مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" شرق القدس المحتلة.

وجاءت العملية البطولية الثانية للفدائي للتميمي بعد 12 يوماً من عمليته الأولى على حاجز شعفاط، التي نفذها من نقطة صفر وأدت لمقتل مجندة وإصابة آخر بجراح خطرة.