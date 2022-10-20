خطط استيطانية جديدة للسيطرة على حي الشيخ جراح

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الخميس، أنه يجري إعداد 3 خطط للموافقة عليها بهدف زيادة عدد المستوطنين في الشيخ جراح ومحيطه بالقدس المحتلة.

وبحسب الصحيفة، فإنه سيتم إقامة مبنى استيطاني جديدـ، وخطة لهدم مبنى حالي وإقامة آخر بدلًا، والخطة الثالثة مبنى تجاري، وجميعها ستقام بمحاذاة حي الشيخ جراح.

وستزيد هذه المخططات من عدد المستوطنين في محيط الحي الذي يشهد توترًا أمنيًا باستمرار بسبب محاولات المستوطنين الذين يقطنون بعضهم في أطرافه للسيطرة على ما بداخله من منازل فلسطينية.

ويقف ما يسمى "صندوق أراضي إسرائيل" خلف الخطط وذلك من خلال شراء أراضي من فلسطينيين ومن المستوطنين.

المصدر: صحيفة القدس

