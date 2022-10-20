كبير مستشاري الرئيس الأوكراني يهاجم (إسرائيل) لعدم إمدادها بالأسلحة

هاجم كبير مستشاري الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، اليوم الخميس، القرار (الإسرائيلي) بعدم نقل الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال بودولياك، في حديث مع إذاعة "كان" العبرية: "اختارت إسرائيل أن تكون في الجانب الخطأ من التاريخ - نشعر بخيبة أمل من القرار".
وعبر المسؤول الأوكراني عن استيائه أمام التعاون العسكري الذي يربط دولتين متفردتين بالسلطة (في إشارة إلى روسيا وإيران)، في مقابل فشل ديمقراطيتين بالتعاون لمواجهة التهديد المشترك لكليهما.
ورد مدير عام وزارة خارجية الاحتلال، على تلك الأقوال "من حق كل شخص التعبير عن وجهة نظره حتى لو كان على خطأ. (إسرائيل) تقف في الجانب الصحيح من التاريخ. منذ الغزو الروسي، وضع رئيس الحكومة لابيد، (إسرائيل) في المكان الصحيح والأخلاقي. لقد قدمنا المساعدة الإنسانية، كما ساعدت (إسرائيل) في مجال الدفاع الناعم (غير الهجومي)".
وتابع "نحن لسن دولة كسائر الدول، تواجهنا تحديات عدة، على غرار التزامنا الأخلاقي تجاه الجالية اليهودية في روسيا. لدينا التزام قيمي وأخلاقي للحفاظ على الأمور المهمة بالنسبة لنا. وأنا لا أشعر أننا نقف بذلك المكان الذي تحدث عنه مستشار زيلينسكي".
يذكر أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أكد الأربعاء، أن بلاده لن ترسل أسلحة لأوكرانيا وسط اتهامات من جانب الكرملين، حيث بعث الرئيس الروسي السابق ورئيس مجلس الأمن الروسي الحالي ديمتري ميدفيديف تحذيرًا لإسرائيل أعرب من خلاله عن استيائه من تزويد (إسرائيل) أوكرانيا بالسلاح.
وكتب ميدفيديف، في تغريده على تويتر: "هذا تحرك متهور وغير مسؤول، وهو تزويد الأوكرانيين بالأسلحة"، مضيفًا: "هذه خطوة يمكنها أن تدمر العلاقات بين إسرائيل وروسيا".
المصدر: عكا للشؤون (الإسرائيلية)