آلاف المواطنين يحيون الفجر العظيم بالمسجد الأقصى ومساجد الضفة

لبّى آلاف المواطنين، فجر اليوم الجمعة، نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي وعدد من مساجد الضفة الغربية.

ففي المسجد الأقصى المبارك، لبّى الآلاف نداء الفجر العظيم استجابة للدعوات لحماية المسجد الأقصى من اقتحامات المستوطنين واعتداءات الاحتلال ومخططاته، وتأكيدا على الوفاء لدماء الشهداء.

وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة ، لبّت أعداد كبيرة نداء الفجر في المسجد الإبراهيمي الشريف، أعقبها الأناشيد الدينية وتوزيع الضيافة على رواد الفجر.

وفي طولكرم، أدى عشرات الشبان الذين تجمهروا أمام مسجد عمر بن الخطاب في طولكرم "قسم حماية المسجد الأقصى" فور انتهاء صلاة الفجر العظيم، وأقسموا على السير على درب رسول الله ودرب الشهداء وصون وصية الشهداء.

وشهدت عشرات المساجد في الضفة الغربية إحياء الفجر العظيم تحت عنوان فجر الشهداء، أبرزها مسجد النصر بمدينة نابلس والمسجد الغربي ببلدة العبيدية.

وتأتي حملة “الفجر العظيم” لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، وعادت في واقع شهد تغييرات ميدانية وسياسية، في سياق الصراع مع الاحتلال (الإسرائيلي).

وانطلقت “الفجر العظيم” لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك.