لجنة أممية تقدم تحقيقاتها بشأن جرائم الاحتلال بغزة خلال أيام

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الجمعة، أن لجنة التحقيق الدائمة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تم تشكيلها في أعقاب عملية "سيف القدس" في مايو/ أيار 2021، ستقدم خلال الأيام المقبلة نتائج تحقيقاتها في العملية إلى الجمعية العامة للمنظمة الأممية.

وبحسب الصحيفة، فإن اللجنة ستقدم "تقريرًا معاديًا ومتحيزًا ينتقد (إسرائيل) بشدة، ويتهمها بارتكاب جرائم حرب".

وأشارت إلى أن التقرير مكون من 28 صفحة، وورد اتهامات (لإسرائيل) في أكثر من 227 مرة فيه، مدعيةً أنه يتجاهل حركة "حماس" وإطلاقها للصواريخ تجاه المناطق (الإسرائيلية).

ويوصي التقرير بإشراك محكمة العدل الدولية في التحقيق ضد (إسرائيل)، ويشير أيضًا إلى أن المستوطنات في الضفة الغربية تشكل جريمة حرب.

وقال مكتب السفير (الإسرائيلي) لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، للصحيفة العبرية، إنه "سيرد بحدة على التقرير المنحاز ويعالج عدم شرعية تشكيل لجنة التحقيق، خلال جلسة الاستماع التي ستعقد الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة".

فيما قال ما يسمى وزير القضاء جدعون ساعر، "لن نسمح بالجهود الموسمي للنفاق السياسي من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهذه المرة في هذه القضية، بهدف إلحاق الضرر بنا .. من حقنا الدفاع عن أنفسنا".

المصدر: صحيفة القدس