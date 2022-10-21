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الاستعلام الحكومي .. رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

الاستعلام الحكومي .. رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار
الاستعلام الحكومي .. رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

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الاستعلام الحكومي .. رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار ، في مثل هذه الأوقات، يبحث المواطنين قطاع غزة في محركات البحث على جوجل عن موعد صرف المنحة القطرية

ويترقب المواطنون بفارغ الصبر موعد إعلان اللجنة القطرية عن صرف المنحة القطرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

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رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

حيث من المتوقع أن يتم تفعيل رابط الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار خلال الساعات القادمة، على أن يجرى صرفها خلال يوم الأحد على أبعد تقدير، وقيمتها 310 شيكل.

 

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10 الاستعلام الحكومي أضغط هنا:
 


المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

وكذلك تصرف المنحة القطرية للمستفيدين في قطاع غزة، من خلال الأمم المتحدة وبالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار غزة، وذلك من خلال مراكز التوزيع المحددة في محافظات القطاع.

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وجرى صرف المنحة في تاريخ في 21-9-2022، حيث من المتوقع الإعلان عن صرف المنحة القطرية شهر 10 نهاية الأسبوع الحالي.

الاستعلام الحكومي .. رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار


 

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