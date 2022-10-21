مدرب جديد يستقيل في الممتازة

أعلن المدرب نعيم السويركي استقالته من تدريب فريق اتحاد الشجاعية بعد استمرار تعثر الفريق بالتعادل مع غزة الرياضي (0-0) في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وقال المدرب السويركي إنه أبلغ مجلس الإدارة باستقالة، مؤكداً أنها نهائية ولا رجعة عنها.

وسيدرس مجلس الإدارة استقالة السويركي والبحث عن مدرب بديل خلال الفترة القادمة.

ويعتبر السويركي ثاني مدرب يستقيل في الممتازة بعد عماد هاشم الذي استقال من تدريب الصداقة.

وفي الدرجة الأولى استقال رأفت خليفة وغسان البلعاوي من تدريب نماء، وعماد بارود من تدريب الأقصى، وبسام أبو الصادق من تدريب الشاطئ، وهاني المدهون من تدريب المجمع الإسلامي، وعبد الله عليان من تدريب بيت لاهيا.