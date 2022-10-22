إطلاق رصاص ومفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال في القدس المحتلة

شهدت مدينة القدس المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم السبت مزيداً من أعمال المقاومة والتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال. فقد تمكن مقاومون من تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت حاجز قلنديا شمال المدينة المحتلة.

ونشر نشطاء لقطات مصورة للحظة إطلاق رشقات من الرصاص صوب الحاجز العسكري الذي يتمركز فيه عدد من جنود الاحتلال.

واندلعت الليلة الماضية مواجهات عنيفة في عدد من أحياء وبلدات القدس، تخللها إطلاق وابل من المفرقعات النارية صوب قوات الاحتلال.

وتركزت المواجهات في بلدات جبل المكبر والعيساوية والعيزرية وحي وادي الجوز والبلدة القديمة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة صوب منازل الأهالي، مما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إسحاق نعمان محمد عفانة ( ٢٥ عاماً ) من قرية صور باهر جنوب القدس.

وتصاعدت حدة الغضب في أحياء القدس وبلدة الطور خاصة بعد أن أقدم مستوطنون على اختطاف الطفلة نورهان الصياد 14 عاماً لنحو 12 ساعة والاعتداء عليها بالضرب.

وفي رام الله تمكن الشباب الثائر من استهداف برج مراقبة على مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله بعبوة متفجرة محلية الصنع.