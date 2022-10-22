وزير الحرب (الإسرائيلي) يزور تركيا الأربعاء

يزور وزير الحرب (الإسرائيلي)، بيني غانتس، العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء المقبل، حيث يلتقي وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، لإجراء مباحثات في عدة ملفات سياسية وأمنية، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه.

ويتوجه غانتس إلى أنقرة يوم الأربعاء، في زيارة رسمية هي الأولى لوزير حرب (إسرائيلي) إلى تركيا منذ عام 2012، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس جهاز المخابرات التركي، هاكان فيدان، وفقا لبيان وزارة الحرب (الإسرائيلية).

وأفاد البيان الصادر عن مكتب غانتس أنه سيبحث مع المسؤولين الأتراك ملفات سياسية وأمنية. ولفت إلى أن رئيس القسم الأمني - السياسي في الوزارة، درور شالوم، كان قد زار تركيا قبل نحو شهرين، في أول زيارة من نوعها تجرى منذ 10 أعوام.

وذكر البيان أن شالوم كان قد جدد خلال زيارته العلاقات الأمنية بين (تل أبيب) وأنقرة؛ وفي الاجتماعات التي عقدها حينها مع المسؤولين الأتراك، تم التوافق على الملفات التي سيتم بحثها على مستوى الوزراء.

وكان ديوان رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلية)، يائير لبيد، قد أعلن قبل شهرين، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا بشكل كامل، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وفي 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، اجتمع لبيد مع إردوغان على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول محادثات مباشرة بينهما.

وتحسنت في الأشهر الأخيرة العلاقات (الإسرائيلية) التركية، التي ظلت فاترة لفترة طويلة وسط خلاف حول القضية الفلسطينية، مع ظهور الطاقة كمجال رئيسي للتعاون.

وإلى جانب مناقشة الطاقة، شكر لبيد إردوغان على تبادل معلومات المخابرات بين البلدين وأشار إلى مطالبة (إسرائيل) بمساعدة تركيا في مسألة الأسرى (الإسرائيليين) لدى حركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما ذكره مكتب لبيد.

المصدر: عرب48