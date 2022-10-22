إصابة خطيرة لشاب بجريمة إطلاق نار بجسر الزرقاء

أصيب الليلة الماضية شاب، يبلغ 25 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة وغير مستقرة من جراء تعرضه لجريمة طعن في بلدة جسر الزرقاء بالداخل الفلسطيني المحتل.

وأحيل المصاب إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وفتحت شرطة الاحتلال ملفًا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتشهد جسر الزرقاء تصاعداً في الجريمة في الوقت الذي تتقاعس فيه المنظومة (الإسرائيلية)، عن القيام بدورها في لجم الظاهرة الآخذة بالاستفحال في الداخل، حيث بلغ عدد ضحاياها منذ بدء العام الجاري 86 قتيلًا.