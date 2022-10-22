تداول نشاط فلسطينيون مقطعًا التقط المصور الفلسطيني مشهور وحواح مقطع، لجندي من جيش الاحتلال (الإسرائيلي) وهو يناشد الشباب الثائر في الخليل التوقف عن المواجهات لأنها “أتعبته”.

وظهر الجندي (الإسرائيلي) مرتديًا لباسه العسكري ومدججًا بالسلاح وهو يقول “خلاص.. خلاص.. أنا تعبان.. روحوا”.

وأفاد وحواح لوحدة التحقق في الجزيرة مباشر بأن جندي الاحتلال حاول وقف المواجهات مع شباب قرية خرسا في الخليل، بعد أن طالت حتى أتعبته هو ورفاقه.

تغطية صحفية : “أحد جنود الاحتلال للشبان خلال مواجهات في دورا بالخليل اليوم : تعبنا من المواجهات”

المصدر : khabar24 pic.twitter.com/anbnYWSOFq — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 20, 2022

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل (إسرائيلي) واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (75) عملية، (30، 28) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.