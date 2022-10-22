المنحة القطرية 100 دولار : الكشف عن موعد ارسال رسائل المنحة القطرية

المنحة القطرية 100 دولار .. الكشف عن موعد ارسال رسائل المنحة ، منذ الأيام الماضية يترقب المواطنين المستفيدين من المحنة القطرية موعد الإعلان عن صرف المنحة لشهر 10.

رسائل المنحة القطرية 100 دولار

حيث يترقب المواطنين بفارغ الصبر وصول رسائل المنحة القطرية لهواتفهم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة.

وكشفت عزيزة الكحلوت المتحدة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، عن الموعد المحدد لإرسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار للأسر المستفيدة.

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وأوضحت الكحلوت، أنه سيجري ارسال رسائل المنحة القطرية للأسر المستفيدة خلال ساعات اليوم السبت، أو غدًا الأحد كأقصى حد.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

كما وأكدت الكحلوت أنه سيجري صرف المنحة القطرية لشهر أكتوبر خلال الأيام القادمة بعد أن يتم ارسال رسائل المنحة للمستفيدين منها.

كما وأشارت الكحلوت، إلى أنه سيتم صرف المنحة القطرية لأكثر من 100 ألف مستفيد من العائلات المستورة في قطاع غزة، ومن تنطبق عليهم شروط صرف المنحة.

رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

حيث من المتوقع أن يتم تفعيل رابط الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار خلال الساعات القادمة، على أن يجرى صرفها خلال يوم الأحد على أبعد تقدير، وقيمتها 310 شيكل.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10 الاستعلام الحكومي أضغط هنا :

المنحة القطرية 100 دولار

وقامت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بصرف الدفعة الأخيرة من المساعدات النقدية لنحو 100 ألف أسرة بقيمة 100 دولار لكل منها يوم الخميس 22 سبتمبر 2022.

وذلك بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ومن خلال وسيط الأمم المتحدة ومراكز التوزيع التي حددها، والتي تضم أكثر من 300 مول ومحل تجاري.