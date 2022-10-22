حماس: نفخر بشعبنا الثائر ونعدُ الاحتلال بمزيد من الرُّعب

نعت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم: شهيد فلسطين المجاهد: رابي عرفة رابي (32 عامًا)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال، عصر اليوم الجمعة، عند حاجز 109 قرب بلدة النبي إلياس جنوب شرق مدينة قلقيلية.

وقالت الحركة في بيان صحفي مساء اليوم السبت، "نعزّي ذوي الشهيد ومحبيه، ونعبّر عن فخرنا الدائم بشعبنا الثائر الذي يلقّن العدو دروساً يومية في البطولة والفداء، ويواصل انتصاره للمسجد الأقصى في وجه عاصفة التهويد، وعلى الاحتلال أن ينتظر المزيد من المقاومة حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا".

وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب رابي عرفة رابي (32 عاما) متأثراً بجراحة الحرجة، إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال عند حاجز 109 بقلقيلية.